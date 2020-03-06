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السعودية : السماح بفتح المطاف للطائفين غير المعتمرين من فجر اليوم السبت

ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه
المال - خاص 1:04 ص, السبت, 7 مارس 20 1:04 ص, السبت, 7 مارس 20

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أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين، اعتبارا من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه.

لافتاً الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

وكان مسئول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، أعلن إيقاف العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتاً، وذلك لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد، نقلا عن موقع العربية.

وأوضح المسئول بأن هذه الخطوة تأتي “انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) ومحاصرته والقضاء عليه، وامتداداً لقرارها القاضي تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتاً من خارج المملكة.

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بقلم المال - خاص

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