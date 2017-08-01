السعودية الأولى عربيا في امتلاك الجزر و17 على العالم

المملكة تخطط لتطوير منتجعات سياحية على جزر في البحر الأحمرخالد بدر الدين:أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس الثلاثاء، أن المملكة تعتزم تطوير منتجعات على حوالى 50 جزيرة تقع أمام سواحلها المطلة على البحر الأحمر بدعم من صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،

المملكة تخطط لتطوير منتجعات سياحية على جزر في البحر الأحمر

خالد بدر الدين:

أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس الثلاثاء، أن المملكة تعتزم تطوير منتجعات على حوالى 50 جزيرة تقع أمام سواحلها المطلة على البحر الأحمر بدعم من صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذى يملك أصولا بقية إجمالية تبلغ أكثر من 183 مليار دولار.

وتضم السعودية حوالى 1300 جزيرة منها 1150 جزيرة تقع في البحر الأحمر، ومن أهمها تيران وصنافير وشوشة وسندالة وبرقان والثغباء والفرشة وأو قصور وأم الحصانى وسويحل و150 جزيرة تقع في الخليج العربي لتصبح أكبر دولة عربية امتلاكا للجزر كما تحتل المركز الـ17 على مستوى العالم.

وسيضخ صندوق الاستثمارات العامة استثمارات أولية في مشروع تطوير منتجعات الذى يطلق عليه مشروع البحر الأحمر الذي سيقام بين مدينتي أملج والوجه، ويشمل محمية طبيعية وأنشطة الغوص لاستكشاف الشعب المرجانية إلى جانب مواقع أثرية والذى يعد تجسيدا عمليا لأحد محاور رؤية 2030 التى أطلقها الأمير محمد بن سلمان.

وقال ولي العهد السعودي إنه من المنتظر أن يتلقى الصندوق تدفقات نقدية العام المقبل بعد بيع أسهم في شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية وأن أكثر من نصف حصيلة عملية البيع سيعاد استثماره فى مشروع البحر الأحمر الذى سيشارك فيه مستثمرون عالميون وشركات فنادق على أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع في الربع الثالث من 2019 لتنتهى المرحلة الأولى في الربع الأخير من 2022.

ومن المقرر أن يستغل المشروع الجزر والمواقع الجبلية والشواطئ ليصبح وجهة رائدة لسياحة الاستجمام والأنشطة والمغامرات لتحويل هذه المواقع البكر وهذه الجزر الساحرة إلى وجهة سياحية عالمية خلال خمس سنوات مع استكشاف طبيعة المملكة من جزر وسواحل وبراكين خاملة وآثار قديمة لتصبح بوابة البحر الأحمر مفتوحة أمام العالم تبعا لأعلى المعايير العالمية.



ويتميز المشروع بموقعه الجغرافي الذى يبعد ساعات سفر قليلة من أكثر من 100 دولة في ثلاث قارات، وسيسمح لمعظم جنسيات العالم بالدخول إليه من دون تأشيرات للاستمتاع بالجزر الرملية الناعمة وتمتلك مقومات جذب سياحي رائعة لتصبح من أفضل المقاصد للسياحة والصيد والاستجمام والغوص في أي فصل مِن فصول العام، حيث تتمتع أيضا بمرتفعات جبلية مع تنوع المسطحات النباتية والشعب المرجانية بأشكالها وأنواعها المختلفة مما يكسبها مكانة خاصة عند عشاق السفر والسياحة والاكتشاف والباحثين عن الجمال والهدوء.