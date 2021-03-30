سيـــاســة

السعودية: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

أكدت دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.
المال - خاص 12:36 ص, الأربعاء, 31 مارس 21 12:36 ص, الأربعاء, 31 مارس 21

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أكدت وزارة الخارجية السعودية دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان ولأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.

وأوضحت وزارة الخارجبة عبر حسابها بتويتر الثلاثاء أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

وأكدت دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.

وشددت على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

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والثلاثاء شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي بالاسماعيلية على ضفاف قناة السويس، على أنه لن يستطيع أحد الحصول على نقطة مياه من النيل، وإلا سيكون هناك عواقب وخيمة بالمنطقة وعدم استقرار، مشددا على أنه لا يهدد أحدا.

وأضاف السيسي: “موضوع التفاوض ده خيارنا اللي احنا بدنا بيه .. العمل العدائي قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة.. معركتنا معركة تفاوض وكل يوم الرأي العالمي يرى أننا جادين وبنكسب أرض”.

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وواصل: “إحنا ماشيين في ده وخلال الأسابيع القادمة هيكون فيه تحرك إضافي في هذا الموضوع.. أنا بقول للناس كلها محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر.. واللي عايز يجرب يجرب، وإلا هيبقى فيه حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتصورها أحد، مياه مصر لا مساس بها، محدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا”.

وأضاف السيسي: “التفاوض طريق طويل وبدأناه منذ فترة طويلة، إلا أننا سنقوم باستكمال هذا الطريق، للوصول إلى آليات ترضي جميع الأطراف في كيفية ملء السد والمدة الزمنية لهذا الأمر”.

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وأكد أن ما تطلبه مصر هو أمر طبيعي وقانوني، وخلال أسابيع سيكون هناك تحركات إضافية في التفاوض حول سد النهضة مع كافة الأطراف قائلاً: “مياه مصر خط أحمر”.

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بقلم المال - خاص

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