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السعودية: إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين لـ كورونا بشكل آمن وفعال

طبقا لدراسات علمية دولية
المال - خاص 5:02 م, الأربعاء, 23 يونيو 21 5:02 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

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أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الأربعاء أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت ​إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة- في بيان أوردته قناة “الإخبارية” السعودية- إن تلك الخطوة جاءت طبقا لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة الثانية.

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وسجلت السعودية اليوم 1253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلي 478.135 حالة.

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بقلم المال - خاص

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