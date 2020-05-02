السعودية: إجراءات مؤلمة لمواجهة آثار كورونا.. “سنخفض المصروفات بشدة”

قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي في مقابلة مع تلفزيون العربية اليوم السبت إن السعودية ستتخذ إجراءات صارمة و مؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا.

وقال الوزير في مقتطفات نقلتها رويترز قبل بث المقابلة: “يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة”.

وأضاف الوزير أن “جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا”.

ويواجه الاقتصاد السعودي تحديات مؤلمة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي تعتمد عليه بشدة في إيراداتها.

كما تسبب فيروس كورونا في إغلاق حدود البلاد في وجه القادمين لأداء العمرة ما أوقف موردا كبيرا لإيرادات البلاد.

جدير بالذكر أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية من مستقرة إلى “سلبية”.

وأرجعت الوكالة ذلك إلى ارتفاع المخاطر المالية للمملكة، بسبب انهيار أسعار النفط، والغموض بشأن قدرة الحكومة السعودية على تعويض خسائر عائدات النفط، واستقرار ديونها على المدى المتوسط.

ومع ذلك، أكدت وكالة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى “A1″، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية “لا تزال قوية نسبيا، على الرغم من تراجع” الميزانية العامة، ومستوى الدين المتوسط.