السعودية:نعمل على تحديد هوية انتحاري استهداف الحرم

وكالات:قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، منصور التركي، إنه يتم العمل حاليا على تحديد هوية الانتحاري في محاولة الهجوم على الحرم المكي.وأوضح «التركي»، في إتصال هاتفي لقناة «العربية» الإخبارية، الجمعة، أن الداخلية السعودية أحبطت في السابق محاولات لاستهداف ا

وكالات:



قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، منصور التركي، إنه يتم العمل حاليا على تحديد هوية الانتحاري في محاولة الهجوم على الحرم المكي.





وأوضح «التركي»، في إتصال هاتفي لقناة «العربية» الإخبارية، الجمعة، أن الداخلية السعودية أحبطت في السابق محاولات لاستهداف المسجد الحرام، لافتًا إلى أنه تم القبض على الإرهابيين دون أي مقاومة باستثناء أحدهم الذي كان في المنزل المتواجد في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام قام بإطلاق النار قبل أن يقوم بتفجير نفسه.

وأشار «التركي» إلى أن هناك عملا جاريا في المنطقة وعقب الانتهاء منه سيتم إعلان بيان تفصيلي لتوضيح كل ما توصل إليه من حقائق بشأن هذه الجريمة، مشددًا على أن أمن زوار المسجد الحرام يمثل أولوية للسلطات في السعودية.