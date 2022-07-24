«السعودى الألماني» تفاوض الحكومة للحصول على أرض لإنشاء مستشفى جديد بالجيزة

كشف الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمى فى مجموعة مستشفى السعودى الألمانى، أنها تبحث وتتفاوض مع الحكومة للحصول على قطعة أرض فى محافظة الجيزة، لإنشاء المستشفى الثالث لها فى السوق المصرية.

وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن المجموعة لديها 11 مستشفى فى المنطقة العربية، وعدد مماثل فى مراحل مختلفة من الإنشاءات فى مصر، والإمارات، والسعودية، والمغرب وباكستان.

وأوضح أن تكلفة إنشاء مستشفى واحد من الحجم الكبير، تتخطى المليارات، مشيرًا إلى أن المجموعة تعتمد على مواردها الذاتية وقدرات مساهميها فى تمويل تلك التوسعات.

وأشار «حبلص» إلى أن هيكل ملكية «السعودى الألمانى» فى الوقت الحالى يضم 6 مؤسسات دولية كبرى أبرزها التمويل الدولية «IFC» والبنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار «EBRD» وصناديق استثمارية عالمية مثل «DANISH FUND».

وأوضح أن «السعودى الألمانى» سترفع الطاقة السريرية لها فى السوق المحلية إلى 600 بنهاية العام الجارى، خاصة عقب افتتاح الفرع الثانى بقدرة 300 سرير بالإسكندرية، بجانب فرعها القائم فى القاهرة.

وأشار إلى أن طرح «السعودى الألمانى» فى البورصة أمر «وارد» فى المستقبل، لافتًا إلى أن المجموعة مهتمة بفرص الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة.

يُذكر أن صافى أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية «السعودى الألمانى الصحية» المقيدة فى البورصة السعودية ارتفعت بنسبة %69.34 فى الربع الأول من 2022 إلى نحو 20.49 مليون ريال (103 ملايين جنيه تقريبًا) بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 12.1 مليون ريال (60.9 مليون جنيه) فى الربع الأول من 2021.