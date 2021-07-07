«السعودى الألماني» تدشن مدينة طبية فى أكتوبر تضم مستشفى بسعة 300 سرير

خلال الربع الأول من 2022

قال الدكتور شريف فؤاد، المدير التنفيذى للمستشفى السعودى الألمانى بالقاهرة، إن المجموعة تستهدف البدء فى تدشين مدينة طبية متكاملة فى محافظة الجيزة وبشكل خاص فى مدينة 6 أكتوبر خلال الربع الأول من 2022.

فؤاد: نخطط لاختراق الصعيد.. ودراسة الفرص المناسبة

وأكد فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر عقده المستشفى مع شركة فاليو للتقسيط، أمس الثلاثاء، أن المدينة الطبية تتضمن تدشين مستشفى عام بمواصفات عالمية سعة 300 سرير وعدد من المستشفيات المتخصصة والعيادات الخارجية وكلية العلوم الطبية والتكنولوجيا وأوضح أن مجموعة السعودى الألمانى تستهدف اختراق محافظات الصعيد، مشيرا إلى دراسة فرص فى الوقت الحالى لاختيار المحافظة الأنسب.

وتتواجد المجموعة فى كل من السعودية والإمارات واليمن والأردن ومصر، وتستهدف افتتاح مستشفى فى الإسكندرية بحلول الربع الأول من 2022، وذلك فى إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مدينة طيبة هناك.

وعلى صعيد المستشفى السعودى الألمانى بالقاهرة، أكد فؤاد أن المجموعة تأمل فى التوسع من خلال زيادة عدد الأسرة.

وأشار إلى أن المستشفى يبحث عن تقديم أحدث الخدمات للمرضى إذ تم توفير خدمة المسح الذرى بالإضافة إلى تجهيز خدمة العلاج الإشعاعى والتى من المستهدف تقديمها بنهاية العام الحالي.

ووقعت شركة «ڤاليو»، والمستشفى السعودى الألمانى بالقاهرة، أمس شراكة استراتيجية تقوم الشركة بمقتضاها بتوفير برامج تمويل لعملاء المستشفى لتغطية مختلف الخدمات الطبية التى يقدمها.

وتتيح هذه الشراكة للراغبين فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية المقدمة من المستشفى إمكانية الاستفادة من برامج التقسيط التى تصل إلى 60 شهرا ونظام سوبر هاتريك من «ڤاليو» الذى يتيح تقسيط تكلفة الخدمات بدون مقدم أو فوائد على 6 أشهر.

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس، إن الشراكة تهدف لتوفير باقة متميزة من الخدمات، التى تسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين. وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل الغير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس

وأوضح أن الاتفاقية ستتيح لشركة ڤاليو التوسع فى مزيد من التخصصات بقطاع الرعاية الصحية، فضلا عن توفير الخدمات الطبية التى تسهم فى خدمة المجتمع.

وتتبع «ڤاليو» لـ«المجموعة المالية هيرميس»، وهى متخصصة فى مجال التمويل الاستهلاكى وتتواجد كخدمة دفع فى أكثر من 5000 نقطة بيع، وما يزيد على 200 موقع إلكتروني.

وتقوم الشركة بتوفير خطط وبرامج التقسيط حتى 60 شهرا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها.