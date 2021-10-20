السعر العادل لكرتونة البيض بالسوق المحلية

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن السعر العادل لكرتونة البيض لا يتخطى 37 جنيهًا وهى قيمة مربحة للمربى وليست بثقيلة على المستهلك.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن باعت المزارع البيض بالسعر العادل فهذا سيخلق حالة من الرواج وزيادة المبيعات، على عكس السعر المرتفع، الذى ينفر منه المواطن بسبب ترتيب أولوياته فى الاستهلاك.

وطالب السيد فى تصريحات لـ “المال”، أصحاب المزارع والوسطاء بمراعاة حالة السوق والمستهلك المصرى، حافظًا على مشاريعهم أولا وقبل كل شيء.

ولفت رئيس الشعبة إلى أن سعر طبق البيض بالمرزعة اليوم تراوح بين 42 و44 جنيها ليصل للمستهلك بـ 46 و48 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 55 جنيهًا.

وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.