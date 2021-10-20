اقتصاد وأسواق

السعر العادل لكرتونة البيض بالسوق المحلية

الطبق البيض بين 42 و44 جنيها فى المرزعة
أحمد اللاهوني 7:37 ص, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 7:37 ص, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

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كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن السعر العادل لكرتونة البيض لا يتخطى 37 جنيهًا وهى قيمة مربحة للمربى وليست بثقيلة على المستهلك.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن باعت المزارع البيض بالسعر العادل فهذا سيخلق حالة من الرواج وزيادة المبيعات، على عكس السعر المرتفع، الذى ينفر منه المواطن بسبب ترتيب أولوياته فى الاستهلاك.

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وطالب السيد فى تصريحات لـ “المال”، أصحاب المزارع والوسطاء بمراعاة حالة السوق والمستهلك المصرى، حافظًا على مشاريعهم أولا وقبل كل شيء.

ولفت رئيس الشعبة إلى أن سعر طبق البيض بالمرزعة اليوم تراوح بين 42 و44 جنيها ليصل للمستهلك بـ 46 و48 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 55 جنيهًا.

وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.

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وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

ويسجل نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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