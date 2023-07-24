«السر في المخدرات».. لغز العثور على 3 جثث لشابين وفتاة متعفنة بجراج خاص بالجيزة

عثر أهالي منطقة الوراق في محافظة الجيزة على 3 جثث لشابين وفتاة -اليوم الاثنين- داخل سيارة ملاكي متواجدة في أحد الجراجات الخاصة في حالة تعفن بالكامل، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للتحقيق.

ودلت التحريات الأولية في واقعة العثور على جثث شابين وفتاة داخل سيارة ملاكي بأحد جراجات الوراق، أن الجثث الثلاثة متعفنة بالكامل، ومر على وفاتها أكثر من يومين مما تسبب في انبعاث تلك الرائحة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أهالي مدينة السادات في شارع القومية العربية، يفيد بالعثور على 3 جثث «لشبان وفتاة»، داخل سيارة ملاكي بجراج خاص لأحد الشباب والذي كان متغيب عن منزله منذ أكثر من ثلاثة أيام.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالمعاينة الأولية أن الجثث لشبان من ذات المنطقة وفتاة من الإسكندرية.

واتخذت الإجراءات القانونية وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بنقل الجثث إلى المشرحة، مع تكثيف الأجهزة الأمنية عمليات التحري لكشف ملابسات الحادث.

ورجحت التحريات الأولية أن تكون الوفاة بسبب تعاطي المخدرات، بعدما وجدوا آثار لمخدر الهيروين بجوار الجثث.

وأضافت التحريات الأولية أن صاحب الجراج المتوفي، استقبل صديقه وفتاة برفقته مجهولة وتعاطوا المخدرات وتوفوا جميعا، وعثر بجوار جثثهم على مخدرات.