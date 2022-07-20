«السرب» يعيد السينما الوطنية للجمهور بعد نجاح «كيرة والجن»

بعد غياب نوعية الأفلام السينمائية التي تتسم بطابع وطني عن شاشة السينما لفترة طويلة وحلت محلها الأفلام الكوميدية والأكشن فقط طيلة السنوات الماضية، تعود الأفلام الوطنية للجمهور الفترة المقبلة بفيلم إنتاجه ضخم «السرب» بطولة كوكبة من النجوم مثل أحمد السقا وشريف منير وآسر ياسين وكريم فهمي وإخراج أحمد نادر جلال.

ويستعرض الفيلم سلاح القوات الجوية والضربات القوية التي قام بها ضد التنظيمات الأرهابية في الخارج مثل تنظيم داعش.

أيضا قدم فيلم كيرة والجن للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز مؤخرا، السينما التي ترصد أحداثًا وطنية هامة عاشتها مصر في فترة الاحتلال الإنجليزي، وقدم الفيلم أحداثا تاريخية هامة ليتعرف عليها المشاهدون، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي، والفيلم تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

ماجدة خير الله: فيلم السرب نتمنى أن يكون منفذا بشكل إخراجي مميز

قالت الناقدة ماجدة خير الله، إن الفيلم الوطني حينما يقدم بصورة مميزة ومنفذ باحترافية ويكون فيه مواصفات السينما من حيث المتعة والإثارة ، ولا يكون مجرد صفحة من كتاب تاريخ مقدمة للجمهور يحقق نجاحا جماهيريًا.

وأكدت أنه في السينما الغربية توجد أفلاما تتحدث عن الحرب العالمية وغيرها لتذكرة الأجيال بما حدث، فذلك في حد ذاته شيئا هاما للغاية، لافتة إلى أنه للأسف الأجيال الجديدة لا تعرف موعد ثورة 19 مثلا التي قدمها فيلم «كيرة والجن» فالجيل الجديد لديه جهل كبير بالتاريخ بشكل كبير.

وتمنت خير الله ألا نتوقف في تاريخنا عند فترة زمنية معينة مثل ثورة 1919، ويجب أن نقدم مثل السينما الأمريكية أفلاما عن الحضارة المصرية القديمة مثلما قدموا أفلاما عن كيلوباترا وغيرها، لكننا تجاهلنا وقائع وأحداث تاريخية في أعمالنا السينمائية.

وتمنت أيضا أن يكون فيلم السرب منفذًا بشكل إخراجي مميز مثل فيلم كيرة والجن، وأن تكون العناصر السينمائية به مكتملة ومتطورة حتى يحقق الإقبال الجماهيري المتوقع، لأنه يستعرض موضوعا مهما وفيه توعية للمشاهدين.

محمد سليمان: أصبحت تضاهي الأفلام الأجنبية من حيث مشاهد المعارك والأكشن

قال الفنان محمد سليمان، إن الأفلام السينمائية الوطنية السنوات الأخيرة، أصبحت تنفذ بصورة تقنية ومحترفة ومتطورة.

وتابع أنها أصبحت تضاهي الأفلام الأجنبية من حيث مشاهد المعارك والأكشن، والديكورات والإخراج ، بالإضافة إلى أن الجمهور يحبها ويتابعها بشغف كبير وظهر ذلك في فيلم «كيرة والجن» مؤخرا للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز.

ولفت سليمان إلى أنه يتمنى المشاركة في فيلم وطني الفترة المقبلة، وأن تأتيه الفرصة من أحد المنتجين السينمائيين بذلك لأنه يحب نوعية هذه الأفلام مثل السرب وكيرة والجن وغيرها.

أيمن سليم: هذه الأفلام أصبحت تعامل معاملة الفيلم السينمائي العادي وليس فيلما وطنيا

قال السيناريست أيمن سليم إن هذه الأفلام السينمائية الوطنية تعود لاختيار وقائع حقيقية معينة يمكن أن تقدم كقصة درامية من خيال المؤلف.

وأشار إلى أن هذه الأفلام أصبحت تعامل معاملة الفيلم السينمائي العادي وليس فيلما وطنيا، فيتم اختيار عناصر مميزة لهذه الأفلام السنين الأخيرة من حيث المؤلف والمخرج وتقديم نجوم سوبر ستار لها مثل أحمد عز وأحمد السقا، بالإضافة لتقديمها باستخدام كل التقنيات الحديثة المتطورة في الصورة والديكور والإخراج، لتظهر في النهاية للجمهور بصورة مميزة للغاية ويحبها وذلك سبب نجاح الأفلام الأخيرة مثل كيرة والجن والممر منذ سنوات.

وأردف أن فيلم السرب حينما سيعرض في عيد وطني مهم مثل الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم الفترة المقبلة، سيحظى بجماهيرية كبيرة لأن المشاهدين سيحبون حالة الفيلم الوطنية إضافة إلى أنه يجمع نجوما سوبر ستار مثل أحمد السقا وآسر ياسين وغيرهما.