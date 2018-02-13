السراب وحلاق القرية يتقدمون في مسابقة المسرح بالتعليم

المال – خاص

انطلقت فى جميع محافظات مصر مسابقتى “التربية الخاصة، ومسرحة المناهج” لترسم أجمل صور الإبداع



وقال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية (إدارة التربية المسرحية) نفذت مسابقتى “التربية الخاصة، ومسرحة المناهج” على مستوى الجمهورية.



وأكد عاطف العجمى مدير إدارة التربية المسرحية أن المسابقتين يتم التحكيم فيها على مستوى الجمهورية، فعلى مستوى المديريات فى مسابقة التربية الخاصة تألقت مسرحية “سر الحياة”، ومسرحية “الكواكب التاسعة”، و”حلاق القرية” في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أما بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر فتصدرت مسرحية “السراب”، و”باقة ورد المقدمة”، مضيفًا أن فى محافظة دمياط تنافست مسرحتى “صفقة رابحة”، و”يوم لا ينسى”.



كما أشار العجمى إلى التنافس المميز بين الفرق المشاركة فى مسابقة مسرحة المناهج، موضحًا استمرار التحكيم فى المسابقتين للوصول إلى الفائزين على مستوى الجمهورية.

وفي سياق مختلف، قال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم إنه بناءًا على موافقة الوزير على إعداد الدليل الإثرائي الأول لبرنامج الموهوبين عقد اليوم لقاء مع مديري إدارات الموهوبين لمحافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة إنجى مشهور مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة على أنه يعد الدليل الإثرائى الأول لبرنامج الموهوبين من ذوى الإعاقة وغير ذوى الإعاقة، وأن هذا الحدث يعد طفرة فى تاريخ الموهبة، ومجالاتها في مصر .

كما أوضحت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة أن الهدف الأساسي للإدارة العامة للموهوبين هو الاهتمام بالمحورين المعلم، والطالب، بالنسبة للمعلم تغير التنمية المستدامة له ليكون قادرًا على اكتشاف ورعاية الموهوبين، أما محور الطالب بدعمه وتقديم البرامج الإثرائية له.