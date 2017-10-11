السديم تحصد جائزة أفضل شركة ناشئة فى جيتكس‎

المال-خاصحصدت شركة السديم على أفضل تكريم، وفازت بجائزة أفضل شركة ناشئة على مستوى العالم في تحدي جيتكس سوبرنوفا.ويعتبر نظام "سديم" منصة لاسلكية، وأول نظام متعدد التخصصات على مستوى العالم في مجال التدفق المعلوماتي، مرتبط بشبكة نشطة مهمتها إنقاذ الأرواح والأموال في وقتها الأصلي. وحصدوا جائزة قدره

المال-خاص

حصدت شركة السديم على أفضل تكريم، وفازت بجائزة أفضل شركة ناشئة على مستوى العالم في تحدي جيتكس سوبرنوفا.

ويعتبر نظام “سديم” منصة لاسلكية، وأول نظام متعدد التخصصات على مستوى العالم في مجال التدفق المعلوماتي، مرتبط بشبكة نشطة مهمتها إنقاذ الأرواح والأموال في وقتها الأصلي. وحصدوا جائزة قدرها 100 ألف دولار أمريكي.

وقال مصطفى موسى وإيستبان كانيبا الشركاء المؤسسين لشركة السديم: “هذا الفوز يعني الكثير بالنسبة لنا وهو تتويج لستة أعوام من العمل الدؤوب، وجهود الفريق والتزامنا بتقديم إضافة ذات قيمة لمدن العالم، وقدرتنا على إيجاد حلول للتحديات البيئية في عالمنا اليوم.”

كما حصد عدد من الشركات جوائز الفئات الأخرى، من بينها “ميلتو” (أفضل شركة نسائية ناشئة، بدعم من “مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة”)، و”ترافل دوج” (أفضل شركة أفريقية ناشئة)، و”مايند روكيتس” (أفضل شركة عربية ناشئة)، و”شيربا” (أفضل شركة ناشئة للشباب) و”موديو” (أفضل شركة ناشئة في مجال الابتكار الحديث).

ومن جهته قال فيجاي تيراتراي، المدير الإداري لشركة تيك ستارز في دبي، وأحد المحكمين: “أحب الحيوية التي تتمتع بها الأسواق الناشئة في هذه المنطقة، خصوصاً تعطشها للتعلم والابتكار وما يقدمه رواد الأعمال الشباب في المنطقة. وأبهرني هذا الطيف الواسع من الشركات الناشئة المشاركة في تحدي جيتكس سوبرنوفا، والذي أضفى على عملية التحكيم صعوبات خاصة. فقد تنوعت الأفكار بين قطاعات صناعية مختلفة أسهمت في منح المنطقة وضعاً أكثر تميزاً. وأنا على ثقة أننا قمنا اليوم باختيارات موفقة في جميع الفئات. إن وجود ثقافة ريادة الأعمال يساعد على توفير المزيد من الفرص الاقتصادية المجتمعية للمنطقة، وكان تحكيمنا لهذا التحدي من منطلق المساعدة في تقديم نماذج ملهمة للشباب الآخرين الطامحين إلى تأسيس أعمالهم الخاصة.”

وقال سانتوش فارجيسي، مدير عام منتجات وحلول التخزين على مستوى المشرق العربي وأفريقيا لدى توشيبا الخليج، إحدى الشركات الراعية للتحدي: “تعتبر توشيبا من الشركات الرائدة في مجال الابتكارات، ونحن مهتمون بنشر ثقافة الابتكار بالتناغم مع رؤية حكومة دبي. إن فعاليات مثل حدث “جيتكس فيوتشر ستارز” سيكون له تأثيره المضاعف والملهم، الذي سينتج عنه نشؤ شركات جديدة في مجال ريادة الأعمال. وتهتم توشيبا الخليج بالأسواق الناشئة في المشرق العربي وأفريقيا، ولهذا سعينا لرعاية الجوائز في فئة أفضل الشركات الناشئة العربية والأفريقية.”

كما وجهت تريكسي لوهميرماند، نائب أول رئيس، إدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، المنظمين لأسبوع جيتكس للتقنية التهنئة إلى الفائزين قائلة: “أخلص التهاني لشركة “السديم” وجميع الفائزين في “تحدي جيتكس سوبرنوفا”، الذين برهنوا قدرتهم على تقديم حلول مبتكرة وغير مسبوقة، تركز على التحولات المستقبلية لعالمنا. وأظهر جميع المشاركين في التحدي التزاماً لإيجاد حلول للتحديات بتقديمهم لتقنيات متقدمة، ويشرفنا أنهم اختاروا حدث “جيتكس فيوتشر ستارز” كمنصة لتسليط الضوء على ما يقدمونه من حلول مبتكرة. وفي هذا الحدث، نحن لا نقدم فقط رواد الأعمال، وإنما أيضاً المستثمرين، ومؤسسات وأفراد من الحاصلين على جوائز جرامي، وخبراء تسويق، والكثير من فرص إنشاء علاقات العمل.”