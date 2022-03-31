أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح جديد بالمرحلة الثامنة، بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار والأعداد طبقاً لرؤية وزارة الإسكان واللوائح السارية بالهيئة.

وقال: تتضمن الشروط العامة ما يلى، أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة.

وفى حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.

يتم سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية علي الرصيد الباقي بسعر فائدة بمعدل 3.5 % سنويا، ويتم حساب المعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد.

وأوضح أن المشترى لجميع محاور الوحدات السكنية والإدارية والفيلات فيما عدا وحدات مشروعى الرحاب ومدينتى، يلتزم بسداد وديعة صيانة بواقع 5 % لمشروعي (سكن مصر – سور مجري العيون) تُسدد مع الدفعة المقدمة، و8 % لباقي الوحدات.

لن يتم التخصيص دون تحويل مبلغ الوديعة بالإضافة إلى كامل الدفعة المقدمة، ولحين إنشاء اتحاد الشاغلين تتولى الهيئة الصرف من العائد الخاص بالوديعة من خلال شركة تتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع الواقع فى نطاق الوحدة.

كما يلتزم المشترى بسداد أى فروق سنوياً وفقاً لما يتم على وحدات المشروع فى هذا الشأن دون أدنى مسئولية على الهيئة.

ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقا للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية والإدارية والفيلات (عداد غاز – عداد كهرباء – عداد مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.