السخنة يستقبل أضخم سفينة شحن تحمل 111 ألف طن حديد

متابعات:استقبل ميناء السخنة، الذي تديره موانئ دبي العالمية،السفينة MINI، أولى سفن الشحن العملاقة للحمولات الجافة بالميناء.وصلت السفينة العملاقة لميناء السخنة من البرازيل وهي مُحمّلة بأكثر من 111000 طن متري من خام الحديد. يبلغ طول السفينة العملاقة 225 متر، وعرضها إلى 43 متر. تُعد السفينة MINI

متابعات:

استقبل ميناء السخنة، الذي تديره موانئ دبي العالمية،السفينة MINI، أولى سفن الشحن العملاقة للحمولات الجافة بالميناء.





وصلت السفينة العملاقة لميناء السخنة من البرازيل وهي مُحمّلة بأكثر من 111000 طن متري من خام الحديد. يبلغ طول السفينة العملاقة 225 متر، وعرضها إلى 43 متر. تُعد السفينة MINI دليلاً هاماً على جهود والتزام سلطات الميناء في تحسين وتطوير البنية التحتية التي تتمتع بها موانئ دبي-السخنة.

وقام أحمد حسن، مدير العمليات التشغيلية في موانئ دبي العالمية-السخنة، بإهداء درع من الكريستال لقائد المركب القبطان الهندي/ باتانيك أماريندرا، كما أقام مسئولو موانئ دبي-السخنة احتفالاً خاصاً بهه المناسبة. يُعد استقبال هذه السفينة العملاقة خطوة جديدة لتأكيد توجه موانئ دبي العالمية نحو «السهولة في أداء الأعمال»، وابراز التزامها بتطوير ونمو قطاع الشحن والموانئ.

وقال أجاي سينج، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة: «إنّ قدوم هذه السفينة العملاقة للموانئ المصرية يقدم مزايا اقتصاديات الحجم الكبير لشركات الشحن، وهو ما ينتج عنه وفورات هائلة في الوقت والمال عند شحن الحمولات المختلفة.