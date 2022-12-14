«السخاوى» تستهدف استثمارات جديدة بقيمة 150 مليون جنيه

تستهدف شركة «السخاوى» للاستيراد والتصدير والتنمية الزراعية، ضخ 150 مليون جنيه استثمارات جديدة لاستصلاح 2500 فدان فى منطقة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، لزراعتها بالمحاصيل المختلفة بهدف زيادة إنتاج وصادرات الشركة إلى الخارج، وفقا لتصريحات سامح السخاوى رئيس الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن الشركة تعمل فى استصلاح الأراضى، وزراعتها بالزيتون والنخيل والمانجو، كما أنها تصدر الحاصلات الزراعية أيضا إلى الأسواق الأوروبية والعربية، بهدف جلب العملة الصعبة.

وقال سامح السخاوى رئيس الشركة، إنه تم البدء فى استصلاح 1000 فدان كمرحلة أولى بتكلفة 60 مليون جنيه، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تشمل استكمال استصلاح باقى المساحة المحددة بحوالى 90 مليون جنيه.

وأضاف لـ«المال» أنه تم الانتهاء من حفر 5 آبار للمياه بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، إذ أن تكلفة البئر الواحدة تبلغ حوالى 3 ملايين، لافتا إلى أن الشركة تستهدف حفر 15 بئرا لتغطية المساحة الكلية للأرض من المياه.

وأشار إلى أنه تم تقسيم مساحة الأرض لزراعتها، إذ أنه من المقرر أن يتم زراعة حوالى 1500 فدان بالمحاصيل الزراعية المختلفة، و400 فدان مانجو، و300 نخيل، و300 زيتون، لافتا إلى أن الشركة تستهدف التنوع فى زراعة المحاصيل المختلفة بهدف التصدير إلى الخارج.

وأكد «السخاوى» أن شركته لديها 40 عاملا دائما، و400 موسمى يتم الاستعانة بهم فى زراعة المحاصيل وحصادها، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 15 سيارة لنقل العمالة إلى المزرعة وتوفير المستلزمات المستخدمة فى زراعة المحاصيل يوميا.

وأشار إلى أن الشركة لا تتفاوض مع أحد البنوك المصرية بهدف الاقتراض منها بأى مبالغ مالية فى الوقت الحالى، مضيفا: «عملية الاستصلاح وتصدير الحاصلات الزراعية تتم من رأسمال الشركة وليس بالاقتراض».

جدير بالذكر أن الدولة المصرية أضافت ملايين الأراضى الزراعية فى توشكى ومستقبل مصر ومشروع الدلتا الجديدة وجنوب الوادى وشرق العوينات، والكثير من المناطق الأخرى حول الجمهورية، بهدف مواجهة الأزمة الغذائية الحالية، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الزراعة على هامش مؤتمر قمة المناخ المنعقد فى شرم الشيخ.