السجن 7 سنوات والغرامة لمتهم بأحداث اقتحام قسم التبين

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في إعادة محاكمة المتهم رضا عبد الفتاح غريب، وهو المتهم رقم 42 بأمر الإحالة في القضية رقم 2267 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميا بأحداث اقتحام قسم التبين.
حيث حكمت المحكمه حضوريا بمعاقبه المتهم رضا عبد الفتاح غريب بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات والزمته مع باقي المتهمين المحكوم عليهم بدفع مبلغ 10 مليون و 191 و70 جنيه مصري قيمه ما خربوه من الاملاك العامه والاشياء المبينه بالتحقيقات والزمتهم بالمصاريف الجنائيه ومصادره المضبوطات صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة.
كتبت نجوى عبد العزيز