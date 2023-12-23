السجن 5 سنوات لـ16 متهما باستعراض القوة والتلويح بالعنف فى البساتين

أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة والمُنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي السيد، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، حكمها بمُعاقبة 16 مُتهماً بالسجن لمدة 5 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين، وشمل الحكم تغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه، ومُصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بأنهم في يوم 24 مارس 2023 بمنطقة البساتين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالتهديد بالعنف ضد بعضهم البعض والمجني عليهم فهد ومحمود ومحسن وعادل حال كون المجني عليه الأول طفلاً، مُستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر.

وجاء ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات بإحراز وحيازة هم وآخرون مجهولون أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص، وحيازتهم وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء دون مبرر أو مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كتبت نجوى عبد العزيز