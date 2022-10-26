السجن 5 سنوات لسكرتير محافظ القاهرة بتهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم بمعاقبة سكرتير محافظ القاهرة سابق بالسجن 5 سنوات بتهمة الرشوة مقابل تسهيل حصول مقاول على 76 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن قيام المتهم “محمد .ع”، سكرتير عام محافظة القاهرة السابق، بالحصول لنفسه على رشوة مقابل إخلاله بأعمال وظيفته، بأن اتفق مع المتهم الثاني بإدراج قطعة أرض ملك شركة الثانى كائنة بنطاق حى شرق مدينة نصر ضمن محضر لجنة تحديد استخدامات الأراضي دون سداد المستحقات المالية للمحافظة، بهدف تربيح المتهم مبلغ 67 مليون جنيه نظير حصول الأول على مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، على أن يتم دفع مبلغ الرشوة من خلال تحويلات بنكية.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل مبلغ الرشوة من حساب الشركة بالبنك لحساب الوسيط فى الرشوة، والذى قام بدوره بتحويل جزء من مبلغ الرشوة وقدره مليون جنيه لحساب المتهم بالبنك.

كتبت نجوى عبد العزيز