السجن 43 عامًا لبريطاني دهس مصلين مسلمين في لندن

رويترزقضت محكمة بريطانية، اليوم، بالسجن مدى الحياة على بريطاني أُدين بالقتل بعد أن دهس بسيارة فان مصلّين مسلمين خارج مسجد بلندن، في يونيو الماضي، مما أدى لمقتل أحدهم، وإصابة كثيرين آخرين.وقالت المحكمة إن دارين أوزبورن سيمضي 43 عامًا على الأقل خلف القضبان.كان أوزبورن (48 عامًا) قد نفّ

رويترز





قضت محكمة بريطانية، اليوم، بالسجن مدى الحياة على بريطاني أُدين بالقتل بعد أن دهس بسيارة فان مصلّين مسلمين خارج مسجد بلندن، في يونيو الماضي، مما أدى لمقتل أحدهم، وإصابة كثيرين آخرين.

وقالت المحكمة إن دارين أوزبورن سيمضي 43 عامًا على الأقل خلف القضبان.

كان أوزبورن (48 عامًا) قد نفّذ هجومه بعد أسابيع من مشاهدة دراما تليفزيونية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن فضيحة تحرش جنسي بأطفال كان رجال يحملون الجنسيتين البريطانية والباكستانية ضالعين فيه. ووقع الهجوم في منطقة فينزبيري بارك بشمال لندن.

وقتل أوزبورن في الهجوم مكرم علي (51 عامًا) وأصاب 12 آخرين، بينهم اثنان بإصابات خطيرة. وأدانته هيئة محلفين، يوم الخميس، بالقتل والشروع في القتل.

وقالت القاضية بوبي تشيما جراب التي أصدرت الحكم في محكمة ووليتش كراون ”كان هذا هجومًا إرهابيًّا“.

وأضافت أن أوزبورن سيشكل خطرًا على العامة، ”ربما لبقية حياتك“.

وقاد أوزبورن شاحنة مستأجرة يوم 18 يونيو الماضي من كارديف عاصمة ويلز إلى وسط لندن قاصدًا مهاجمة مسيرة مؤيدة للفلسطينيين.

وقال لهيئة المحلفين إنه كان يسعى لقتل جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض وصادق خان رئيس بلدية لندن المسلم.

لكن إغلاق الطرق منعه من بلوغ هدفه فبحث عن أهداف أخرى حتى وصل إلى المصلين في منطقة فينزبيري بارك.

وقال للمحكمة لاحقًا إنه حاول قتل أكبر عدد ممكن منهم.