السجن 3 سنوات مع الشغل لعاطل حاول هتك عرض طفلة بكفر شكر

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى العنتبلى، ومحمود مجدى عبد المقصود، ووكيل النيابة حسن سامى حسن، السجن 3 سنوات مع الشغل لعاطل حاول هتك عرض طفلة بقرية كفر منصور بدائرة مركز كفر شكر.

وتضمن أمر إحالة فى القضية رقم 11628 لسنة 2021 جنايات مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 15 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أنه فى يوم 8/ 10/ 2021، قام ” أحمد صبحى السيد” 33 سنة سنة بدون عمل مقيم ش الجامع القبلى كفر منصور – مركز كفر شكر، هتك عرض الطفلة المجنى عليها ” م .ا .ع” والتى لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن امسك بها وقام بتقبيلها وتحسس مناطق حساسة بجسدها مستغلاً براعتها وحداثة سنها محاولاً حسر بنطالها عنها على النحو المبين بالتحقيقات.

يكون المتهم قد ارتكب الجنابة المعاقب عليها بالمادة ٢٦٨ / من قانون العقوبات والمادتين ٢ السنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ٢٦ السنة ٢٠٠٨ بشأن الطفل.

وقالت “زينب ا ع” 32 سنة ربة منزل – مقيمة كفر منصور مركز كفر شكر – والدة الطفلة بأنها ابان تواجدها بمنزلها تناهى الى سمعها صوت صراخ نجلها الصغير فتوجهت إليه اسفل المنزل وابصرت المتهم ممسكا بنجلتها ومحتضناً اياها من الخلف ومقيداً يديها ويحاول خلع بنطالها عنها فقامت بالصراخ فترك نجلتها وفر هارباً.

وتوصلت تحريات المباحث السرية إلى صحة الواقعة على نحو ما شهدت به الشاهدة الأولى واضافت بقيام المتهم بلمس مناطق حساسة بجسد المجنى عليها ومحاولة تقبيلها وكان ذلك كرهاً عنها قاصداً من ذلك هتك عرضها.

واقرت المجنى عليها الطفلة ” م.ا.ع” بأنها توجهت لشراء اغراض لوالدتها وابان تواجدها بمدخل العقار فوجئت بالمتهم وقد امسك بها من الخلف وقام بتقييد بديها وسمعت والدتها حال قيامها بالنداء عليها الا ان المتهم هددها بقتلها اذا ما ردت على والدتها ثم حاول خلع بنطالها عنها الا انه تركها وفر هارياً لرؤية والدتها.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا للصوص مواد الاتهام سائقة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية.

كتبت نجوى عبد العزيز