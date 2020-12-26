السجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية خلية الجيزة الإرهابية

بعد أن كان قد حكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات

أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد، حكمها على المتهم محمود محمد بالسجن ٣ سنوات فى إعادة محاكمته فى القضية المعروفة بخلية الجيزة الإرهابية، بعد أن كان قد حكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات منها تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى.

كتبت نجوى عبد العزيز