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السجن 3 سنوات لمتهم خلال إعادة محاكمته فى أحداث عين شمس

بتهمة التجمهر والشروع فى القتل بمنطقة عين شمس
المال - خاص 6:57 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22 6:57 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة 4 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، والمنعقدة بطرة بالسجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بتهمة التجمهر والشروع فى القتل بمنطقة عين شمس.

كانت النيابة العامة قد أحالت فى وقت سابق المتهم ومتهمين آخرين سبق صدور الحكم عليم حضوريا إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والشروع فى القتل.

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كتبت- نجوى عبدالعزيز

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