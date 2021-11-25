السجن 3 سنوات للمنسق العام «لمجهولون ضد الانقلاب»

قضت محكمة جنايات أمن الدولة دائرة الارهاب برئاسة المستشار محمد حماد المنعقدة بطرة، بمعاقبة المتهمة ج- م -م أخصائية إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة ـ بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لاستخدام القوة والعنف ضد رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحت اسم المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب .

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وروجت لافكار تلك الجماعة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن انضمت لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

وأيضا تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.. بأن انضمت إلى جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

كتبت – نجوى عبد العزيز