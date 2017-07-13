السجن 15 عاما لسارقى صرافة الدقي

نجوى عبد العزيز: قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، و عضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي، و عصام الضوينى، بمعاقبة 5 متهمين حضوريا بالسجن 15 عاما، و 5 متهمين آخرين غيابيا بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بسرقة مليون و600 ألف جنيه من شركه صرافه بالدقي، بعد اقتحام م

نجوى عبد العزيز:



قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، و عضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي، و عصام الضوينى، بمعاقبة 5 متهمين حضوريا بالسجن 15 عاما، و 5 متهمين آخرين غيابيا بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بسرقة مليون و600 ألف جنيه من شركه صرافه بالدقي، بعد اقتحام مقرها والاعتداء على العاملين بها.

ووجهت لهم النيابة تهمة السرقة والإتلاف والاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم ، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ، و بث الرعب والفتنة في نفوس الموظفين.

ترجع وقائع القضية، إلى تلقي قسم شرطة الدقي بلاغاً مفاداه اقتحام عصابة لشركة الصرافة الكائنة بشارع مصدق بالدقي وسرقتها ، وبانتقال قوات الشرطة لمكان الحادث تبين أن 10 أشخاص مجهولين حضروا لمقر الشركة، واقتحموها شاهرين أسلحة بيضاء ونارية بقصد بث الرعب في نفوس العاملين بالشركة ، وشلوا مقاومتهم عن طريق تهديدهم بالأسلحة.

وبتكثيف تحريات المباحث تبين أن المتهمين تحصلوا على المبالغ المالية الموجودة بالخزنة وقدرها مليون و 600 ألف جنيه ، و قاموا بتكبيل أيدى العاملين بالأغلال البلاستيكية، ومن ثم إلقاؤهم جميعاً بداخل الشركة وفروا هاربين ونتج عن ذلك إصابة احد العاملين ، وكانت تنتظرهم في الخارج سيارة تقف على مسافة من مقر الشركة المقتحم استقلوها وفروا هاربين.

وتبين من التحريات أن المتهمين 10 بينهم 5 أشقاء ، واتفقوا فيما بينهم على سرقه محل الصرافة، وتقسيم المبلغ المالي بينهم بالتساوي ، وفورا تم إعداد الأكمنة وتقنين الإجراءات وتتبع رجال المباحث أوصاف المتهمين من خلال كاميرات المراقبة المثبتة داخل شركة الصرافة، والتي أوضحت أوصاف عددا من المتهمين أثناء دلوفهم إلى مقر الشركة وارتكابهم الواقعة وتم القبض على 5 منهم.