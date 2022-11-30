السجن 15 عاما لأحد أعضاء خلية إرهابية بالشرقية

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الباسط محمد، بمعاقبة أحد أعضاء جماعة الإخوان، بالسجن 15 عاما لقيامه مع 12 آخرين من أعضاء خلية إرهابية سبق محاكمتهم فى جلسة بتاريخ 30 ديسمبر من عام 2020، بالقتل والشروع فى قتل عدد من رجال الشرطة بدائرة مركزى أبو كبير وفاقوس، والانضمام لخلية إرهابية، وحكم على المتهم غيابيا بالإعدام شنقا وقام بعمل إعادة إجراءات.

وتعود أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة عبد الله س م م إلى محكمة الجنايات، لقيامه مع آخرين بالانضمام لجماعة الإخوان بتكوين خلية إرهابية حاولوا بالقوة والعنف والتهديد والترويع من خلال الأعمال الإرهابية لتنفيذ أغراض تنظيم الإخوان الإرهابي وإطلاق النيران على عدد من رجال الشرطة وقتلوا وشرعوا في قتل عدد منهم كما تم سرقة بندقيتين خرطوش، فضلا عن ارتكاب أعمال عنف وتخريب المنشآت العامة.

وسبق وأن قضت المحكمة على المتهم غيابيا بالإعدام شنقا، وقام بعمل إعادة إجراءات وعاقبته المحكمة حضوريا بالسجن 15 عاما.

كتبت ـ نجوى عبد العزيز: