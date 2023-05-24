السجن 15 سنة للمتهمين في قضية الصيدلي ولاء زايد

قضت محكمة القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم بمعاقبة المتهمين في قضية وفاة الصيدلي ولاء زايد المعروفة إعلاميًا بـ”ولاء زايد صيدلي حلوان”، لاتهامهم باحتجاز المجني عليه، وضربه وتعذيبه بالسجن 15 سنة والزامهم بالمصاريف الجنائية.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أحال المتهمين السبعة محبوسين احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة ارتكابهم جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد (صيدلي مقيم بمنطقة حلوان) بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء حمدي عبد العاطي رشوان (صيدلانية) إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

كتبت – نجوى عبد العزيز