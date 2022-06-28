السجن 15 سنة للسائق والمساعد وغرامة 28 مليون جنيه فى حادث قطارى طهطا

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، بمعاقبة أ . ص . ا ع مساعد القطار الإسبانى 2011 وج . م . ا . ح قائد ذات القطار بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامهما بتعويض هيئة السكك الحديدية بمبلغ 28 مليونا و942 ألفا عن التلفيات.

كما قضت بمعاقبة “م . ع . ع . س قائد القطار 157 المميز بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، ومعاقبة ع . ع . أ . ح قائد القطار 157 مميز وم . خ . ا. ب مشرف ذات القطار بالحبس لمدة سنتين. ومعاقبة مراقب فنى بالمراقبة المركزية بأسيوط وس . ج . ذ . ج مراقب فنى بالمراقبة المركزية بأسيوط بالسجن لمدة 5 سنوات.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 26 مارس من العام الماضى عندما تصادم قطاران بين قرية “الصوامعة” ومركز “طهطا” بمحافظة سوهاج ووجهت النيابة العامة لـ 8 متهمين اتهامات إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.

ولم يتخذوا إجراءات وقاية القطار المميز رقم 157 فور حدوث العارض الذي استغرق مدة زمنية جاوزت 10 دقائق، وفق لائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتسببوا بخطأهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتها مع إهمالهم ما نتج عنه اصطدام القطار الإسباني بالقطار المميز.

كتبت نجوى عبد العزيز