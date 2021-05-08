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السجن 10 سنوات لمتهم ببث الشائعات عبر الإنترنت

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم في القضية رقم 3093 لسنة 2020 أمن دولة للمتهم، اتهامات بث شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى في المطرية.
المال - خاص 1:45 م, السبت, 8 مايو 21 1:45 م, السبت, 8 مايو 21

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نجوى عبدالعزيز

أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة دائرة إلارهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات ضد متهم ببث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في المطرية.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم في القضية رقم 3093 لسنة 2020 أمن دولة للمتهم، اتهامات بث شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى في المطرية.

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وتلك الشائعات من شأنها تكدير السلم العام، ونشر أفكار جماعة الإخوان. ببث الشائعات على مواقع التواصل

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بقلم المال - خاص

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