السجن 10 سنوات لفرنسية شجعت ابنها على القتال بداعش

متابعات:حكم على امرأة فرنسية سافرت 3 مرات إلى سوريا؛ دعمًا لابنها المقاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، بالسجن 10 سنوات لإدانتها بالاشتراك في مؤامرة إرهابية.وصدر الحكم، الجمعة، على كريستين ريفيار البالغة 51 عاما، والتي اتهمتها النيابة "بالالتزام الراسخ والمتعصب الذي قاد إلى الانضمام إلى الح

متابعات:

حكم على امرأة فرنسية سافرت 3 مرات إلى سوريا؛ دعمًا لابنها المقاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، بالسجن 10 سنوات لإدانتها بالاشتراك في مؤامرة إرهابية.

وصدر الحكم، الجمعة، على كريستين ريفيار البالغة 51 عاما، والتي اتهمتها النيابة “بالالتزام الراسخ والمتعصب الذي قاد إلى الانضمام إلى الحركة الإرهابية”، وبمساعدة شابات صغيرات على السفر إلى سوريا لإيجاد زوجة لابنها، تيلير فيلوس، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

والحكم الصادر هو أقسى حكم ممكن في القضية، رغم إنكار ريفيار التهمة الموجهة لها، مبررة زيارتها لابنها بأنها خشيت ألا يعود لبلاده.

وسافر فيلوس (27 عاما) إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش، وزارته والدته 3 مرات ما بين عامي 2013 و2014.