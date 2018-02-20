السجن 10 سنوات بحق20 متهما بحرق كنيسة في كرداسة

نجوى عبد العزيز قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر بمعاقبة 20 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن ٣ سنوات لطفلين حدثين حضوريًا، في قضية حرق كنيسة السيدة العذراء "كفر حكيم" بكرداسة. ووجهت النيابة العامة للم

نجوى عبد العزيز

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر بمعاقبة 20 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن ٣ سنوات لطفلين حدثين حضوريًا، في قضية حرق كنيسة السيدة العذراء “كفر حكيم” بكرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التورط في حريق “كفر حكيم” بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة