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السجن والغرامة للأم وابنتها في قضية «شيري هانم وزمردة»

بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل من المتهمتين
المال - خاص 5:54 م, الأحد, 13 يونيو 21 5:54 م, الأحد, 13 يونيو 21

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أصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، حكمها  بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل من المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين باسم “شيري هانم وزمردة”، في التعدي على قيم المجتمع.

 كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمتيْنِ شريفة وشهرتها شيري هانم، ونورا وشهرتها زمردة، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.

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 وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي.

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 وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة، وتزامنًا مع ذلك كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب وزارة الداخلية من خلال المتابعة والتحريات انتشار المقاطع المصورة  للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، فألقى القبض عليهما وحبسهما وإحالتهما للمحاكمة التي اصدرت حكمها المتقدم.

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كتبت – نجوى عبد العزيز

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