السجن عاما للمتهم بضرب والدته المسنة بالشرقية

أصدرت محكمة جنح فاقوس بمحافظة الشرقية، حكمها ضد راعى أغنام بالحبس عاما لقيامه بالتعدى بالضرب على والدته المسنة خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس متهمٍ بضرب والدتِه بفاقوس 4 أيام على ذمّة التحقيقات، وذلك بعد إقراره بارتكابه الواقعة، ورَصْدِ مقطعٍ مصوَّرٍ لها بمواقع التواصل الاجتماعي.



حيث كانت إدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي يتعدّى فيه المتهمُ على والدته بالضرب بأداة، وذلك بالتزامن مع تلقي النيابة العامة إخطارًا من الشرطة بتحديد المتهم وإلقاء القبض عليه، على إثر تداول المقطع المشار إليه، فباشرت النيابة العامّة المختصة التحقيقات.



إذ استمعت النيابة العامة لشهادة المجني عليها -٩٧ عامًا- والتي أكدت ديمومة تعدي ابنها عليها، كما استمعت لشهادة كلٍّ مِن زوجته وابنه وابنته وشقيقه الذين تواترت أقوالهم حول تعدي المتهم على والدته المصابة بمرض الزهايمر بالضرب، وأن ذويه صوَّروا الواقعة المتداولة منذ شهر مضى لإرسالها لأشقاء المتهم؛ لنجدةِ للمجني عليها، وأكدت تحريات الشرطة أن سبب تعدي المتهم على والدته ضِيقُه من مرضها وشيخوختها، وباستجواب النيابة العامة المتهم أقرَّ بارتكابه الواقعة وبصحة المقطع المتداول.

كتبت نجوى عبد العزيز