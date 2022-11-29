 السجن سنة للمتهمين في «معركة الوسية» بالإسكندرية

أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود عبد العاطي، حكمها في القضية رقم 6336 لسنة 2022 جنايات قسم أول شرطة العامرية، بالسجن سنة لكل متهم من المتهمين الـ 14، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف باستخدام الأسلحة البيضاء والعصي والشوم بمنطقة الوسية بحي العامرية أول.

كان مأمور قسم أول شرطة العامرية، قد تلقى بلاغًا يفيد حدوث مشاجرة بمنطقة الوسية دائرة القسم ما أثار الفزع بين الأهالي، حيث توصلت تحريات ضباط وحدة المباحث إلى نشوب المشاجرة .

وتبين تعدي كل طرف على الآخر باستخدام أسلحة بيضاء والعصي والشوم بسبب خلافات سابقة بين الطرفين لرغبة كل طرف منهما في بسط سطوته على الطرف الآخر وعلى أهالي منطقة الوسية، ما نتج حالة من الفزع بين سكان المنطقة وإغلاق المحال خوفا من حدوث تلفيات وخسائر جراء المشاجرة.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها على المتهمين.

كتبت – نجوى عبد العزيز