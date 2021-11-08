السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة خطف هواتف المواطنين بالأميرية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بمعاقبة عاطلين بـ السجن 6 سنوات بتهمة سرقة هواتف المحمول من المواطنين بالإكراه وحيازة مخدرات.

وتعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية، بلاغًا من الأهالى يفيد بضبطهم عاطلين أثناء محاولتهم سرقة هاتف سيدة فى الشارع، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه، وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح أبيض، فتم احالتهم للنيابة التى قررت حبسهم وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

نجوى عبد العزيز