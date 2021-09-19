السجن المشدد 6 سنوات لأب عرض ابنته للبيع على «فيس بوك»

نجوى عبد العزيز

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس حكمًا بمعاقبة المتهم بعرض ابنته للبيع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وكشف التحقيقات التي تولتها النيابة العامة وتضمنها قرار الاتهام في القضية المقيدة جنايات العجوزة، قيام المتهم باستخدام موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على شبكة الإنترنت الدولية بإنشاء حساب خاص به، بهدف ارتكاب وتسهيل جريمته موضوع الاتهام.

وأضافت التحقيقات بقيام المتهم بدائرة قسم شرطة العجوزة، بالتعامل في المجني عليها الطفلة ندى وذلك بعرضها للبيع مستغلا في ذلك حداثة عمرها، وحاجته المالية حال كونه والدها المسئول عن تربيتها.