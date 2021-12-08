السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بقتل جارهما في الزاوية الحمراء

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبد اللطيف وحاتم عبد الفتاح، حكمها بمعاقبة مواطنا وزوجته بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامهما بدفع تعويض مدنى مؤقت بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه فى اتهامهما بقتل جارهما فى الزاوية الحمراء .

كانت النيابة قدأحالت “ي- ع” وصديقه إلى محكمة الجنايات لأنهما في يوم 9 أبريل 2021 الماضى ضربا المجنى عليه “ج -ع” فأحدثا إصابته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن أفضى إلى موته.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمة الثانية أحرزت زاحف واستخدمتها في التعدي على المجنى عليه.

وتبين من التحقيقات وجود خلافات بين المتهمين والمجنى عليه على تجديدات مدخل العقار محل اقامتهم والمملوك لدى المتهمين ووقعت مشاداه كلامية بينهم على قيمة التجديدات تطورت الى مشاجرة بالايدى، وقام المتهمان بالتعدى على المجنى ضربا بان سددا اليهم المتهم الأول عدة لكمات في عموم جسده فيما قامت المتهم الثانية بضربه فوق راسة بالزاحف الخاصة بها

ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليه عبارة عن كدمات وسحجات بعموم جثمانه وانها جائزة الحدوث وفق تصوير الواقعة بمذكرة النيابة وأن الوفاة تعزى الى الانفعال النفسى المصاحب للمشاجرة مما أدى الى زيادة العبء على القلب فتوقف عن العمل.

كتبت – نجوى عبد العزيز