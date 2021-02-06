سيـــاســة

السجن المشدد 10 سنوات لسائق دهس ضابط شرطة بدائري قليوب

وتبين من أوراق القضية أن السائق المتهم يدعى فايز سيد عبد العال قائد أتوبيس لنقل الركاب، يقيم بقرية "طنان" مركز قليوب وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة
المال - خاص 4:46 م, السبت, 6 فبراير 21 4:46 م, السبت, 6 فبراير 21

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أصدرت محكمة الجنايات بالقليوبية، حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق أتوبيس، اقتحم أحد الأكمنة ودهس ضابطا وأمين شرطة، أثناء استيقافه لطلب التراخيص، بمدينة قليوب على الطريق الدائري.

وتبين من أوراق القضية أن السائق المتهم يدعى فايز سيد عبد العال قائد أتوبيس لنقل الركاب، يقيم بقرية “طنان” مركز قليوب وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة واعترف المتهم بأنه قاد الأتوبيس برعونة وسرعة جنونية أثناء محاولة الضابط الشهيد استيقافه بكمين نزلة قليوب لسؤاله عن رخصته وعندما علم أن الضابط سقط تحت عجلات الأتوبيس أسرع بالهرب إلا أنه سقط في قبضة الأجهزة الأمنية.

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وخلال استيقاف السائق لطلب التراخيص منه بمنطقة نزلة قليوب بالدائري حاول الهرب مما تسبب في دهسه ضابط بالإدارة العامة للمرور وإصابة أمين شرطة وفر هاربا حتي تمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وتقديمه للنيابة والتي أحالته للمحكمة التى اصدرت حكمها اليوم بإدانة السائق.

وكان الطريق الدائري نزلة قليوب قد شهد حادثا ماساويا حينما دهس المتهم فايز سيد عبد العال سائق الشهيد النقيب مصطفي عبد الجليل إمام من الإدارة العامه للطرق والمنافذ خلال استيقاف الشهيد للمتهم وطلب الرخص الخاص بأتوبيس نقل ركاب كان يستقله فحاول المتهم الهرب منه فتعلق المجني عليه في الأتوبيس لتوقيفه فسقط أسفله ودهسه المجني عليه وأصاب أمين شرطة آخر وهرب.

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كتبت نجوى عبد العزيز

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