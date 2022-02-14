السجن المشدد لمتهمين فى قضية «خلية الزيتون»

أصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا بالقاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، حكمها بإدانة متهم بالسجن المشدد 15 عاما، وآخر بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الزيتون.

وكانت التحقيقات قد كشفت قيام المتهمين مع اخرين سبق الحكم عليهم باشتراكهم فى اعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى و اشتراكهم فى إحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وانضمامهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كتبت- نجوى عبد العزيز