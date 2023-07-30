السجن المشدد لـ 22 متهما في «أحداث شغب السلام»

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين، وثلاث سنوات مشدد لـ 16 آخرين، وحبس 4 آخرين مع الشغل لمدة عام، وذلك في محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث شغب السلام”.

أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعابًا ناريًا تحوي مفرقعات بشكل عشوائي.

وصوب قسم شرطة السلام ثان على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر.

كتبت – نجوى عبدالعزيز