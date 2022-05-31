السجن المؤبد والمشدد لـ 4 متهمين بسرقة مكتب بريد المرج

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى،، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة ، حكمها بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لآخر والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين، لاتهامهم فى القضية رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميا بسرقة مكتب بريد المرج، كما قررت المحكمة إدارج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

وجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات ، أنهم في غضون عام 2015 وحتى مايو 2016، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

كما قام المتهمون من الـ 3 حتى الأخير، بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأمد المتهم الأول والثالث الجماعة بمعونات مادية، بأن أمدوها بأسلحة وأموال وذخائر ومهمات ومقرات مع علمهما بما تدعو إليه، وقام المتهمون جميعا بسرقة المبالغ المالية المعهود بها إلي مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به، بأن دلف المتهم الأول والـ 2 والـ 3 إلى المكتب وبحوزة كل منهم سلاح نارى “بندقية آلية” أشهروها في وجوه المجني عليهم وأطلق الـ 3 عدة أعيرة نارية صوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية.

كتبت نجوى عبد العزيز