السجل التجاري يسبب أزمة في انتخابات الناشرين

أحمد عبد المنعم: تقدمنا بمذكرة للوزير ودعوى قضائية لوقف الانتخابات سعيد عبده: يحاولون تمكين الإخوان من إدارة الاتحاد شريف بكر: السجل التجاري في لائحة الاتحاد وليس عيبا أن نعمل بدقةعلي راشدأزمة شبت مؤخرا في انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين المصريين والمقرر عقدها في 17 مايو الجاري، وذ

أحمد عبد المنعم: تقدمنا بمذكرة للوزير ودعوى قضائية لوقف الانتخابات

سعيد عبده: يحاولون تمكين الإخوان من إدارة الاتحاد

شريف بكر: السجل التجاري في لائحة الاتحاد وليس عيبا أن نعمل بدقة



علي راشد

أزمة شبت مؤخرا في انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين المصريين والمقرر عقدها في 17 مايو الجاري، وذلك بعد أن رفضت اللجنة المشرفة على الانتخابات أوراق كل من الناشرين فريد زهران وأحمد عبد المنعم ومحمد حامد راضي بسبب تقديم السجل التجاري الخاص بهم في وقت متأخر ، وهو ما رآه هؤلاء الناشرين أمرا غريبا حيث أنهم تقدموا بأوراقهم في الموعد الرسمي وحينما طلبت منهم اللجنة تقديم السجل لأنه منتهي تقدموا به في المهلة التي منحتها لهم اللجنة ومع ذلك تم رفضهم، كما أكد هؤلاء الناشرين أن السجل لم يكن من المتطلبات السابقة لقبول الترشح في الانتخابات ، بينما كان للاتحاد رأي آخر.

فمن جهته أكد الناشر أحمد عبد المنعم ، والذي رفض ترشحه على مجلس إدارة الاتحاد عن دار “حورس” للنشر، أن الأزمة لدى الاتحاد في الشروط الخاصة بالترشح والتي تتطلب تقديم السجل التجاري لدار النشر بالرغم من أن هذا الشرط غير موجود لا في اللائحة ولا في قانون اتحاد الناشرين، وأن السجل وسريانه من عدمه ليس شرطا أصيلا ولا يمحي العضوية ، فالمهم هو تسديد الناشر لاشتراك عام 2017 ويقدم الإيصال بذلك دون أهمية للسجل كما حدث في الدورات السابقة للانتخابات.

ولفت عبد المنعم إلى أن الكثير من الناشرين ينسون تجديد السجل التجاري لأنه يجدد كل ثلاث سنوات والعديد من دور النشر والشركات قائمة منذ أكثر من 20 سنة مثل دور نشر جمال زهران ومحمد حامد راضي، وبالنسبة لدار “حورس” فلفت إلى أنه وصله خطاب من الأمين العام للاتحاد شريف بكر طلب منهم تعديل الأوراق وتجديد السجل التجاري وهو ما حدث بالفعل وأرسل السجل بعد تجديده ومع ذلك لم تقبل الأوراق، والسجل الجديد هو نفس القديم ولكنه قام بتغييره من سجل شركة إلى سجل فردي ولكن بنفس الاسم والبيانات والعنوان وهو ما دخل به من قبل انتخابات الناشرين لدورتين وما يؤكد عدم أهميته هو عدم النظر إليه في دورتي 2013 و 2015 ، بينما قبلت أوراق أحد الزملاء برغم انه يمر بنفس الظروف في تأخير بعض الأوراق.

وأكد عبد المنعم أنهم تقدموا بمذكرة لوزير الثقافة لوقف انتخابات الناشرين لأنها فقدت شروط الصحة وطالبوا في مذكرتهم بتغيير اللجنة المشرفة على انتخابات الناشرين وأن تكون لجنة ليس في أعضائها أي من أعضاء مجلس الإدارة ولا يكون لها انحياز لمجلس الإدارة الحالي، كما تقدموا بدعوى قضائية في مجلس الدولة لوقف الانتخابات لمخالفة القانون في بند السجل التجاري لأنه طلب غير موجود في اللائحة أو قانون الاتحاد ، ومن الممكن أن يكون تم استبعاد بعض المترشحين لتقليل المنافسة في الانتخابات.

وأضاف عبد المنعم أن هناك بعض المرشحين الذين قبلت أوراقهم يدعمهم في الانتخابات لأن وجودهم يعتبر تجديدا لدماء مجلس إدارة الاتحاد ونجاحهم مطلوب في ظل هذا المجلس الذي لم يخدم الأعضاء بالشكل الكافي حيث استقال منه 4 أعضاء ويدار بـ 6 أعضاء فقط منذ بداية الدورة ولم يتم تصعيد أحد مكانهم وهذا أمر غير قانوني فمن المفترض أن يتم تصعيد الأعضاء الأكثر أصواتا بعد من قدموا استقالاتهم وهو ما يطرح العديد من التساؤلات التي لم يتم الإجابة عنها.

ومن جهته أشار سعيد عبده الممثل القانوني لدار المعارف، والذي قبلت أوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي إلى أنه تقدم بأوراقه للجنة لافتا إلى أنه من شروط العضوية أن يكون المرشح فوق سن الثلاثين وأن تكون عضويته سارية من خلال تسديد اشتراك 2017 ، أما السجل التجاري فهو أمر جديد لم يسبق أن طلب في الدورات السابقة لأنه ليس موجودا في قانون أو لائحة الاتحاد، ومن طُلب منهم تعديل سجلاتهم التجارية قاموا بذلك بالفعل في المهلة التي منحوها لهم بناء على خطاب الأمين العام للاتحاد وأيضا رفضت أوراقهم.

وقال عبده: “إن رئيس اتحاد الناشرين لا يجب أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت فهو ضمن المرشحين وفي مجلس الإدارة الحالي فلا يجب أن يحضر اجتماعات اللجنة المشرفة على الانتخابات ولكن هذا حدث بالفعل حيث يحضر رئيس الاتحاد اجتماعات اللجنة ، وبالنسبة لي فطلبوا مني المؤهل الدراسي برغم أنه من الأوراق الأساسية للترشح لعضوية الاتحاد وبالفعل أرسلتها ولكنهم قبلوا أوراق ترشحي وأطاحوا بزهران وحامد وعبد المنعم لأنهم ضمن مجموعتي ويدعمونني ولكنني تحدثت مع وزير الثقافة للتدخل ووقف الانتخابات وبحث موقهم القانوني لأن هذه هي المرة الأولى لتنفيذ هذا الشرط الخاص بالسجل التجاري وقد دخل الناشر أحمد عبد المنعم انتخابات الناشرين من قبل بنفس الأوراق التي تقدم بها ونفس المستشار القانوني الذي قبلها من قبل هو من رفضها حاليا ، ولكن قانون زينب هو المسيطر لتمكين الإخوان من مجلس الإدارة المقبل”.

وردا على كل هذا قال الناشر شريف بكر ، الأمين العام على اتحاد الناشرين المصريين :” عندما تم غلق باب الترشح لانتخابات الناشرين كان من المفترض أن تكون كل الأوراق كاملة لدى اللجنة المشرفة على الانتخابات ولكننا وجدنا بعض المرشحين تنقصهم بعض الأوراق والعديد من التفاصيل فلم تكن اللجنة المشرفة حينها مكتملة فأرسلت خطابات باستكمال الأوراق ولكن انتظرت المستشار القانوني ليعرض عليه الورق والذي قرر طبقا للقانون أنه لكي تكون هناك عدالة فلابد من قبول من كانت أوراقهم مستوفاة ومن لم يكمل الورق لن يقبل خاصة الأوراق الثلاثة الأساسية وهس استمارة الترشح وصورة البطاقة والسجل التجاري، وهذه الأوراق أساسية وكانت هذه رؤية المستشار القانوني للاتحاد”.

وأكد بكر أن هذه الأوراق ليست جديدة على الاتحاد بل إنها موجودة في لائحة الاتحاد وإذا كان الأمر من قبل يسير دون اهتمام بالورق فهذه ليست أزمة القائمين على اللجنة الآن والذين ينظرون لكل ورقة بدقة شديدة متسائلا :”هل نحاسب على أننا قمنا بعملنا بدقة؟” كما أنه لا يجب أن يكون هناك خطأ بأن يقدم شخص سجلا تجاريا منتهيا ومن المهم أن يريد الناس الترشح للاتحاد ولكن لابد من احترام القواعد والقوانين خاصة أنه لا توجد طلبات تعجيزية.

أما بالنسبة لمن قبلت أوراق ترشحهم برغم تأخيرهم بعض الأوراق فأكد أن السجل ورقة أساسية أما الأوراق الإضافية مثل المؤهل فتأخيرها لم يمثل أزمة وليست ضمن الأوراق الأساسية لذلك قبل مرشح لأنه كان تقدم بالسجل التجاري في الوقت المحدد وطلبت منه شهادة المؤهل وأحضرها وهي ليست من أساسيات التقدم لذلك قبلت أوراقه.