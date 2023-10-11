السجق الجملى 310 جنيهات.. أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة اليوم الأربعاء 11-10-2023

واصلت أسعار اللحوم الحمراء التذبذب اليوم الأربعاء 11-10-2023، لتسجل اللحوم البقري 300 جنيه في محال الجزارةوالكبدة البقري من 320 جنيها إلى 380 جنيها والسجق والبرجر والبوفتيك واللحوم الجملى بين 300 إلى 320 جنيها والضاني 300 جنيه و380 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر اللحوم البرازيلية 80 جنيها والمفروم 70 جنيها و55 جنيها للكبدة لوزن العبوة نصف كيلو جرام في المنافذ وكيلو الدهن البقري البلدي 100 جنيه والبرجر 40 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحم البرازيلي 200 جنيه والمفروم المستورد 190 جنيها ببعض المحال التجارية والمفروم السوداني 150 جنيها واللحوم والكبدة 210 جنيهات ببعض المنافذ.

وألمح التجار إلي أن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح بين 225 جنيها و270 جنيها في منافذ وزارة الزراعة والتموين والداخلية والمفروم البلدي 240 جنيها و 320 جنيها.

وذكر التجار أن الكبدة الكندوز البلدية تسجل 290 جنيها والسودانية 220 جنيها في المنافذ و الضاني البرقي والرحماني 380 جنيها والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق.

أسعار اللحوم البلدية

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة والسجق البقري 250 جنيها والبرجر الكندوز 250 و280 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيهات والكبدة الأمريكي 120 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 270 جنيها واللحوم السوداني 210 جنيهات إلى 220 جنيها.

وأوضح التجار أن السجق المستورد 90 جنيها والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي والستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت.

أسعار اللحوم المجمدة

ونوه التجار بأن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم” تراوحت بين 125 إلى 130 جنيها واللحوم الجاموسي 110و120 جنيها للكيلو.

وأكد التجار أن سعر كيلو القباني “الجاموسة اللحم” 170 جنيها و”البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120 جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وأكد التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في المنافذ

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.

أسعار اللحوم والمكعبات الكندوز : 260 و 300 جنيه للكيلو.

أسعار الكفتة البلدية : 150 جنيها و 250 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ ” الداخلية ” :200 جنيها إلى 270 جنيها.

أسعار اللحوم السودانية في وزارة التموين : 195 جنيها.

اسعار المفروم السوداني في منافذ أمان : 150 جنيها.

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ القوات المسلحة: 170 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم الهندي : 200 جنيه

أسعار السجق أو الكفتة البلدي :240 إلى 250 جنيها.

أسعار البتلو : 380 جنيها و 400 جنيها للكيلو.

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها.

أسعار السجق الجملي : 310 جنيهات.

أسعار السجق المستورد : 90 جنيها للكيلو.

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه.