السجق البلدي بـ 240 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9-5-2023

ارتفعت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9-5-2023 وتراوحت أسعار الكندوز من 330 إلى 350 جنيها للكيلو البقري، والكبدة الكندوز من 340 إلى 360 جنيها ،واللحوم الجملية 250 جنيها والضاني 350 جنيها ،ولحم الماعز من 280 إلى 370 جنيها .

وأوضح التجار أن أسعار الكندوز الفاخر تسجل في معظم محلات الجزارة 350 جنيها للقطعيات الأمامية الممتازة وتختلف الاسعار في الهايبر ماركت عن المنافذ الثابتة والمتنقلة ومحال الجزارة .

أسعار اللحوم

وأكد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قائم “تأرجحت بين 133 إلى 135 جنيها للعجول البقرية، و الجمسي 125جنيها للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تراوح من 300 إلى 320 جنيها، و السلاسل التجارية والهايبر ماركت من 330 إلى 380 جنيها.

وقال التجار أن سعر الكبدة الكندوز في المنافذ الاستهلاكية 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز .

وذكر التجار أن أسعار العجول البقري متوسطة الأوزان تراوحت بين 140جنيها إلي 180 جنيها للكيلو، و العجول الجاموسي 120 جنيها إلي 160جنيها و “الجاموسة اللحم” 180 جنيها و” البقرة اللحم” 200 جنيها و”العجلة اللحم” ب120 جنيها والفحلة”صغيرة الجاموس ” اللحم 110 جنيها .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وألمح التجار إلي أن سعر العجل البقري للوزن 200 كجم سجل 160 جنيها و الوزن 300 كجم ب 150جنيه و ووزن 150كجم ب 180 جنيه .

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم سجل 140جنيها ووزن 200 كجم ب150جنيها ووزن 150 كجم ب160 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتأرجح بين 140 إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وذكر التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 15 ألف جنيه والبتلو 13 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه .

وكشف التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة والهايبر ماركت

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

سعر اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

سعر اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

سعر اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

سعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 270جنيها

سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 210جنيها للكيلو

سعر الكندوز البلدية : 300 جنيها إلى 330 جنيها

سعر البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

سعر المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

سعر السجق البلدي : 200 جنيها إلي240 جنيها

أسعار السجق المستورد :190 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي 140 جنيه