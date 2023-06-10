«السبكي» يحتفل بتخطي برومو فيلم مستر إكس في ساعات قليلة 8 ملايين مشاهدة

احتفل المنتج أحمد السبكي عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” ، بتخطي برومو فيلم “مستر اكس” الجديد ” بطولة النجم أحمد فهمي الذي تم طرحه للجمهور 8 ملايين مشاهدة في 24 ساعة فقط.

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وقام المنتج أحمد السبكي بنشر البرومو الدعائي لفيلم مستر اكس بحسابه ” انستجرام” الساعات الماضية معلقًا” البرومو الرسمي لفيلم مستر إكس يتخطى 8 ملايين مشاهدة، عيد الأضحى بجميع سينمات مصر و20 يوليو بجميع سينمات الوطن العربي”.