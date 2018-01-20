السبع: تحالف المنصور وسكوب للاستثمارات يطرح طرازات بيجو أبريل المقبل

أحمد عوضأكد يحيى السبع، مدير عام شركة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمد لبيجو، أن التحالف الجديد من "المنصور للسيارات وسكوب للاستثمارات"، وكيل بيجو بصدد طرح طرازات العلامة الفرنسية بمختلف فئاتها محليا خلال أبريل المقبل، وتتضمن قائمة السيارات "301، 5008، 508، 208، 3008، 2008". وقد أعلنت شركة ا

أحمد عوض



أكد يحيى السبع، مدير عام شركة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمد لبيجو، أن التحالف الجديد من “المنصور للسيارات وسكوب للاستثمارات”، وكيل بيجو بصدد طرح طرازات العلامة الفرنسية بمختلف فئاتها محليا خلال أبريل المقبل، وتتضمن قائمة السيارات “301، 5008، 508، 208، 3008، 2008”.

وقد أعلنت شركة المنصور للسيارات وسكوب للاستثمارات؛ عن اختار الموزعين المعتمدين لها، التي بموجبهم تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لبيجو هم: “السبع أوتوسيرفس، والسعودي جروب، الوهدان، ونور الدين شريف”.

يشار إلي تحالف “المنصور وسكوب للاستثمارات” اقتنص أحقية استيراد وتوزيع طرازات العلامة الفرنسية “بيجو” محليًا، بعد رفض مجموعة “بيجو – ستروين” تجديد عقد الوكالة مع الوكيل السابق “القاهرة للتنمية وصناعة السيارات “CDCM”.

في سياق آخر، قال مدير عام “السبع أوتوموتيف” إن شركته تمكنت من تحقيق مستهدفاتها من المبيعات خلال العام الماضي، مسجلة بيع 5.5 آلاف سيارة، موضحاً ان علامة نيسان كانت فرس الرهان مقارنة بالعلامات الاخرى، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات واجه العديد من التحديات والاضطرابات التي انعكست علي مبيعاته بالتراجع بنسبة 45%.

وتابع أن “السبع أوتوموتيف” تستهدف زيادة حجم مبيعاتها بنسب تتراوح ما بين 20 و25% خلال العام الحالي، تزامنًا مع زيادة حجم الطلب على السيارات من جانب المستهلكين، متوقعا أن تشهد المبيعات الإجمالية للسوق تحسنا خلال 2018.