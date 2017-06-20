السبع أوتو موتيف تفتتح مركز خدمة لنيسان بالشروق

– 50% تراجعًا بأداء سوق السيارات.. و110 ألف مبيعات مرتقبة بنهاية 2017

– الشركة تدرس التوسع بمراكز خدمة مابعد البيع والصيانة بالدلتا

أحمد عوض



تعتزم شركة “السبع أوتو موتيف”، عن افتتاح مركز خدمة ما بعد البيع وصيانة “نيسان”، بمدينة الشروق مطلع يوليو المقبل.

وكشف علاء السبع، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا المركز يأتي في إطار الخطة الاستثمارية التى تستهدف التوسع في شبكة مراكز خدمات مابعد البيع والصيانة بمختلف اﻷقاليم.

وأوضح أن مركز خدمة “الشروق” – مخصص لخدمة وصيانة طرازات العلامة اليابانية “نيسان”، على مساحة تقدر بـ 400 متر مربع، ويستوعب 4 سيارات في نفس الوقت، بقيمة استثمارية تصل لنحو 2 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحات لـ”المال”، أن “السبع أوتو موتيف” تدرس حاليًا إنشاء مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة لخدمة مدن الدلتا، موضحًا أن شركات السيارات تراهن حالياً على خدمات مابعد البيع والصيانة لتعويض خسائرها من تراجع المبيعات.



وأشار إلى أن المبيعات الإجمالية لسوق السيارات تراجعت بنسبة 50% خلال الـ 6 أشهر اﻷولي من العام الجاري، لانخفاض حجم الطلب في ظل ارتفاع الأسعار، متوقعًا أن يسجل القطاع مبيعات إجمالية لـ 110 ألف سيارة بنهاية العام الجاري.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، تراجعت مبيعات سوق السيارات بنسبة 45.7%، خلال فترة اﻷربع أشهر اﻷولي من العام الجاري، لتسجل بيع 36,1 ألف سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 66,4 ألف وحدة.



واستطرد السبع أن مبيعات السوق ستتراجع بعد ارتفاع رسوم تراخيص السيارات، وارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلًا من 13% اعتباراً من الشهر المقبل، مستبعدًا تأثر القطاع ايجابيا بموسم الإجازات الصيفية والأعياد بسبب هذه التطورات.