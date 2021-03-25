«السبع أوتوموتيف»: نيسان وهيونداى ستقودان مبادرة إحلال السيارات القديمة

توقعات باستحواذهما على %50 من القوة الشرائية

توقع علاء السبع رئيس شركة السبع أوتوموتيف الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية وعضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية أن تستحوذ كل من نيسان وهيونداى على نحو %50 من القوة الشرائية للمستهلكين ضمن مبادرة احلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى.

أضاف ان نيسان ستحتل مرتبة متقدمة بين قائمة العلامات التجارية المشاركة فى المشروع بحصة سوقية تقارب %25 ستكون غالبيتها لصالح طراز صنى بسبب الثقة التى اكتسبتها السيارة فى السوق المحلية بين العملاء خلال السنوات الماضية فضلًا عن قدرات نيسان موتورز وموزعيها المتعلقة بخدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار.

يذكر أن نيسان تشارك فى المشروع عبر طرازين هما صنى الذى تتراوح اسعاره بين 187.6 و209.8 ألف جنيه، وسنترا التى ستتواجد ضمن المشروع بفئتين الأولى بسعر 261.9 و279.1 ألف جنيه.

أضاف أن العلامة الكورية هيونداى ستستحوذ على حصة سوقية تقارب %25 أيضًا عبر سيارتيها: اكسنت والنترا. وتتراوح أسعار سيارات هيونداى النترا ضمن مشروع احلال السيارات القديمة بين 213 و243 ألف جنيه عبر 4 فئات، فيما تتراوح أسعار أكسنت بين 189.6 و224.6 ألف جنيه عبر 4 فئات أيضًا.

لفت السبع إلى أن الطرازات الأخرى المشاركة فى المشروع ستتقاسم الحصة السوقية المتبقية. وتتواجد فى المشروع 3 علامات تجارية أخرى هى شيفروليه عبر طراز أوبترا الذى ستتراوح أسعاره ضمن مشروع احلال السيارات القديمة بين 185.3 ألف جنيه للفئة الأولى و193.3 ألف للفئة الثانية.

وكذلك تشارك لادا الروسية فى المشروع عبر سيارتها جرانتا التى تتراوح أسعارها بين 145.8 ألف جنيه للفئة الاولى و157.5 ألف للفئة الثانية إلى جانب بى واى دى الصينية عبر طراز F3 الذى تبدأ اسعاره بـ 156.6 ألف جنيه وتصل للفئة الثالثة إلى 175.5 ألف.