السبع أوتوموتيف موزعاً رئيسيًا لستروين «سى إليزيه»

أحمد عوضأبرمت شركة السبع أوتوموتيف، الوكيل الغير حصرى لنيسان، وموزع سيارات أوبل، بيجو، وستروين، عقدًا مع مجموعة عز العرب للسيارات، لتصبح اﻷولى بموجبه الموزع الرئيسى لطراز ستروين سى اليزيه خلال 2018.أكد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الفترة الماضية شهدت مباحثات مع مجموعة عز العرب للسيار

أحمد عوض

أبرمت شركة السبع أوتوموتيف، الوكيل الغير حصرى لنيسان، وموزع سيارات أوبل، بيجو، وستروين، عقدًا مع مجموعة عز العرب للسيارات، لتصبح اﻷولى بموجبه الموزع الرئيسى لطراز ستروين سى اليزيه خلال 2018.

أكد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الفترة الماضية شهدت مباحثات مع مجموعة عز العرب للسيارات لاعتماد «السبع أوتوموتيف» موزعا رئيسيًا لطراز ستروين «سى اليزيه ؛ بهدف تنشيط مبيعات العلامة الفرنسية والتوسع فى تنفيذ الخطط والبرامج التسويقية.

أوضح فى تصريح لـ«المال»، أن شركته بدأت فى تنفيذ خطتها التسويقية المتعلقة بالعلامة «ستروين« من خلال افتتاح صالة العرض المخصصة لبيع سيارات العلامة الفرنسية بمنطقة مصر الجديدة، على أن يتبعها تدشين صالات عرض ومراكز صيانة جديدة خلال 2019،

بين أن الشركة تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملاء «ستروين» عبر التوسع فى مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة فى مختلف المناطق والمحافظات.

أشار السبع، إلى أن الفترة المقبلة تشهد انطلاقة قوية للعلامة الفرنسية، تزامنًا مع تنفيذ البرامج والخطط التسويقية، والطرازات الجديدة من «ستروين» التى تطرح بالسوق.