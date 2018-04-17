السبع أوتوموتيف تفاضل بين GAC وساوايست

أحمد عوضتفاضل شركة السبع أوتوموتيف بين وكالتي "ساوايست" و"GAC MOTOR" الصينية للاستحواذ على وكالتها وتوزيع طرازاتها داخل السوق المحلية.وكشف علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، أن الفترة الماضية شهدت جولة من المفاوضات مع عدد من ممثلي الشركتين الصينيتين للوقوف على الفرص التنافسية

أحمد عوض





تفاضل شركة السبع أوتوموتيف بين وكالتي “ساوايست” و”GAC MOTOR” الصينية للاستحواذ على وكالتها وتوزيع طرازاتها داخل السوق المحلية.

وكشف علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، أن الفترة الماضية شهدت جولة من المفاوضات مع عدد من ممثلي الشركتين الصينيتين للوقوف على الفرص التنافسية للقدرة على إطلاق سياراتها بالسوق تحت مظلة “السبع أوتوموتيف” بتنفيذ عمليات اﻷستيراد والبيع وكذلك تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة.

وأوضح، لـ”المال”، أن شركته لن تطرح سيارات إحدى الوكالتين إلا بصدور استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها لمعرفة آليات العمل بالسوق، سواء لفرض ضرائب أو رسوم على المستوردة والتى قد تحدّ من فرص تنافسية تلك السيارات.